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СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ в ходе американской спецоперации

Американские военные полагают, что 26 октября во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщают сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники.

В частности, военный источник Fox News рассказал, что накануне в Идлибе силами США был ликвидирован «ценный объект из ИГ». Предположительно, по его словам, речь идет об аль-Багдади. О ликвидации главаря ИГ сообщают и собеседники CNN.

По данным Newsweek, операция проводилась американскими военными после получения данных разведки. Мишенью был именно аль-Багдади. Пентагон уже доложил о ликвидации лидера ИГ Белому дому, отметили собеседники издания. Сейчас администрация президента ждет доказательств того, что убитый боевик – это главарь террористической организации.

Власти США пока официально не комментируют эту информацию. Однако президент Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что недавно произошло «нечто очень важное». О чем идет речь, он не уточнил. Белый дом в свою очередь анонсировал «важное объявление» Трампа, с которым он выступит сегодня в 16.00 мск.

Ранее о ликвидации лидера «Исламского государства» уже сообщалось, но тогда эта информация не подтвердилась.