Политика

Новости

WSJ: Трамп подписал документ о намерении выйти из договора об открытом небе

Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении вывести США из договора об открытом небе, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом издание отмечает, что окончательное решение по этому вопросу администрация президента еще не приняла, дискуссии на эту тему продолжаются.

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 г. представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, позже к соглашению присоединились еще 11 стран. Россия ратифицировала документ в мае 2001-го. По условиям договора страны-участницы имеют право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В начале октября председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель написал письмо советнику по национальной безопасности США Роберту О'Брайену, в котором осудил планы Трампа вывести страну из договора об открытом небе. По мнению Энгеля, соглашение позволяет США контролировать развертывание российских вооруженных сил.

На следующий день группа демократов обратилась к министру обороны США Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео с призывом отказаться от планов выйти из данного договора.