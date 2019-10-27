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Город в Свердловской области остался без газа из-за аварии

В Свердловской области в городе Североуральске лесовоз повредил участок газопровода, в результате почти 40 000 человек остались без газоснабжения, говорится в сообщении регионального управления МЧС. По данным ведомства, авария произошла вечером 27 октября в районе поселка Третий Северный. Без газа остались Североуральск, а также поселки Черемухово, Калья и Третий Северный.

Сейчас поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. Всего без газа остались 2825 жилых домов, 37 043 человека, сообщили в МЧС. В Североуральском городском округе проживают 40 000 человек. Ориентировочно подачу газа восстановят 28 октября к 10.00 мск.

В пресс-службе администрации города сообщили, что из-за аварии также приостановлена работа городских котельных в Североуральске и Черемухово. Из-за этого отключена подача горячей воды и отопления. 28 октября в Северуральске не будут работать детские сады, а также учреждения дополнительного образования и лагеря, сообщили в администрации.