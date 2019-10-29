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Минобороны опровергло обстрел российского военного патруля в Сирии

Российский военный патруль в Сирии не попадал под обстрел, сообщил «Ведомостям» представитель входящего в Минобороны Центра по примирению враждующих сторон. По его словам, распространяемая в соцсетях информация об обстреле подразделения российской военной полиции на пункте пропуска «Дербисия» сирийско-турецкой границы не соответствует действительности. Военная техника работает исправно, пострадавших среди российских военных нет, добавил он.

Представитель центра пояснил, что на территории Сирии недалеко от российских бронеавтомобилей, находящихся у пункта «Дербисия», произошел взрыв. Речь идет о подрыве «неустановленного безоболочного взрывного устройства», сказал он. Организаторы взрыва пытались таким образом сорвать встречу военных Турции и России, полагает представитель центра.

По словам человека, близкого к Минобороны России, в результате инцидента с обстрелом погранперехода в пункте «Дербисия» обошлось без жертв, но ранения средней степени тяжести получили несколько местных жителей. Российские военные полицейские, осуществлявшие патрулирование местности, по предварительной информации, не пострадали, уточнил собеседник «Ведомостей».

Во вторник, 29 октября, сирийское агентство SANA сообщило об обстреле патруля российской военной полиции на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией. В результате обстрела ранения получили шесть человек, среди них гражданские лица. Пункт «Дербисия» расположен в 240 км от сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани).