Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерными планы Вашингтона защищать в Сирии нефтяные месторождения, передает РИА «Новости». «Получается, защищают от самой Сирийской Арабской Республики», — заявил он на пресс-конференции после встречи с турецким и иранским коллегами и консультации со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном в Женеве.
Помимо этого Лавров считает желание США эксплуатировать нефтяные месторождения незаконным. Министр пообещал, что Москва будет отстаивать эту позицию при контактах с Вашингтоном. «США и участники коалиции находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции сирийского правительства», — напомнил Лавров.
По его словам, после заявлений о выводе военного контингента из Сирии Вашингтон решил вернуть американских военнослужащих «под предлогом защиты нефтяных месторождений» от террористов. «Любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной», — подчеркнул министр.
Ранее, 25 октября Пентагон объявил о планах усилить военное присутствие в Сирии для защиты нефтяных месторождений на северо-востоке страны. Такое решение Вашингтон принял после того, как вооруженные формирования курдов были вынуждены покинуть несколько важных позиций, выполняя договоренности с Турцией о зоне безопасности.