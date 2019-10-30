Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии

Политика

Новости

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября. В частности, в документе говорится, что находящиеся за границей подозреваемые смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на время следствия.

Как отмечает РБК, ранее Титов просил Гриня прекратить розыск бизнесменов, включенных в «лондонский список» омбудсмена, подготовленный накануне выборов президента в 2018 г. В этом списке были перечислены несколько десятков имен. В отношении семи предпринимателей из списка розыск и заочный арест уже отменены, еще десятерым бизнесменам «разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю», сообщает Гринь в письме. Восемь человек из «списка Титова» уже вернулись на родину и принимают участие в следственных действиях, находясь на свободе, уточнил Гринь.

Сейчас бизнесмены не несут никакой ответственности за неявку в орган следствия, отмечает замгенпрокурора. «Некоторые обвиняемые (подозреваемые), исключенные из числа разыскиваемых и получившие возможность свободно передвигаться за пределами Российской Федерации, в органы следствия не явились», — отметил Гринь, добавив, что это стало препятствием для принятия «дальнейших положительных решений» по просьбам Титова. По мнению Гриня, следователи и обвиняемые должны соблюдать договоренности. Он также уточнил, что многие фигуранты из «лондонского списка» не были бы арестованы в России из-за предпринимательского характера вменяемых им преступлений в соответствии со ст. 108 УПК, если бы не скрылись.

Аппарат Титова на протяжении последних полутора лет реализует механизмы «безарестного возврата» преследуемых в России бизнесменов, заявил РБК представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади. По его словам, не все случаи возбуждения дел или заочного ареста «были законны, обоснованны, своевременны и мотивированны».

В феврале прошлого года Титов встретился в Лондоне с российскими бизнесменами, против которых в России возбуждены уголовные дела. На встрече присутствовали основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-владелец банка «Траст» Илья Юров, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, предприниматель Владимир Ашурков и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман и другие. После встречи омбудсмен составил список бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию, и передал его президенту Владимиру Путину. Позже список был расширен, в нем были перечислены 50 фамилий.