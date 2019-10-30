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Депутаты предложили сажать на срок до семи лет за пропаганду наркотиков в интернете

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий тюремный срок за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.

Проект вводит в Уголовный кодекс новую статью – 230.3, состоящую из двух частей. Первая определяет, что пропаганда или незаконная реклама наркотиков наказывается либо штрафом на сумму до 500 000 руб., либо лишением свободы на срок до пяти лет. То же деяние, совершенное с помощью СМИ или в интернете, наказывается либо штрафом на сумму до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до семи лет.

Инициаторы законопроекта – депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов, Олег Нилов и Михаил Емельянов.

28 октября президент Владимир Путин поручил правительству внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Сейчас в российском законодательстве такое правонарушение влечет административную ответственность по ст. 6.13 КоАП. По ней предусмотрен штраф: от 4000 до 5000 руб. и от 800 000 руб. до 1 млн руб. для физ- и юрлиц соответственно.

В январе МВД предлагало ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете, увеличив размер штрафов. Министерство отмечало, что интернет стал наиболее востребованной площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков.