Песков объяснил отказ Путина посетить саммит АТЭС, где будет Трамп

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Крупнейший суверенный фонд мира сменил гендиректора впервые за 12 лет

Гендиректор норвежского Фонда национального достояния Ингве Слингстад решил уйти в отставку, передает Bloomberg. Топ-менеджер продолжит работать в должности гендиректора до тех пор, пока не будет найден преемник. Слингстад обдумывал решение больше года. Покинуть занимаемый пост он решил после того, как состояние фонда достигло 10 трлн норвежских крон (около $1,1 трлн). «Размер фонда увеличился более чем в два раза с тех пор, как я вступил в должность, в то время он был только частью валютных резервов», – пояснил Слингстад.

Слингстад работает в фонде с 1998 г., возглавляет его на протяжении последних 12 лет. Он имеет дипломы в области политики, экономики, права, бизнеса и философии. После ухода с поста гендиректора Слингстад планирует продолжить работу в фонде, но на другой должности в Лондоне, отмечает Reuters. Он рассчитывает «поменяться ролями через несколько кварталов», уточнило агентство. По информации Bloomberg, топ-менеджер на протяжении следующих двух лет будет заниматься созданием подразделения фонда, которое займется инвестированием денег в компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики.

Председатель Центробанка Норвегии Эйстейн Олсен заявил на пресс-конференции, что поиск преемника уже начат. Регулятор «очень доволен» работой Слингстада в должности гендиректора, отметил Олсен. «За эти 12 лет фонд добился очень хороших результатов, он достиг сильных позиций на международном рынке и в Норвегии», – пояснил Олсен.

Фонд национального достояния Норвегии был учрежден в 1990 г., сейчас он является крупнейшим в мире по размеру активов. В III квартале этого года стоимость активов фонда выросла на $62,8 млрд до $1,05 трлн в основном за счет колебаний курса норвежской валюты, говорится на сайте фонда. Доход от инвестиций в отчетном периоде составил 1,59%, или 236 млрд норвежских крон (около $25,6 млрд). Увеличение этого показателя фонд объясняет подорожанием акций американских компаний. Бумаги американских компаний, на которые приходится 40% инвестиций, выросли в цене на 2,9%. Наибольшую долю в акциях фонда составляют бумаги Microsoft, Apple, Nestle и Alphabet. Сейчас норвежский фонд владеет приблизительно 1,4% всех акций в мире.