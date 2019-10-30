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Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца нового фигуранта «московского дела» Павла Новикова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Следователь, выступая на заседании, заявил, что Новиков признал вину. Вина обвиняемого подтверждается и другими материалам дела, подчеркнул он. Сам Новиков отметил, что вину не признает. По его словам, его «выдернули в семь утра с кровати». «То, что я подписал, не имеет вообще ничего общего с реальностью», – добавил он.

Сразу после заседания следователь уведомил Новикова об окончании следствия, сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Федор Сирош, представляющий интересы обвиняемого.

Новикова задержали накануне, 29 октября. На следующий день ему было предъявлено обвинение. Новикову вменяется насилие в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса). Ему грозит либо до 200 000 руб. штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы.

Как свидетельствует протокол допроса, на который ссылается «Медиазона», по версии следствия, во время протестной акции в Москве 27 июля обвиняемый ударил полицейского пластиковой бутылкой сначала по голове, а затем по правому предплечью. На полицейском при этом был шлем, говорится в документе. Была ли защита на плече, в протоколе не уточняется.

В середине октября были задержаны пятеро других фигурантов «московского дела». Всем им также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК. Четверых – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая – отправили под арест. Пятый – Александр Мыльников – был отправлен под домашний арест.

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