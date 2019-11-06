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СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама

Один из терминалов амстердамского аэропорта Схипхол был полностью закрыт для пассажиров из-за попытки угона одного из самолетов, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Телеканал сообщил, что нештатная ситуация связана с возможной попыткой захвата рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид.

Во время посадки пассажиров в самолет пилот нажал тревожную кнопку. К тому моменту 27 человек уже поднялись на борт лайнера. По предварительным данным, угнать самолет пытался человек, вооруженный ножом. Военная полиция Нидерландов подтвердила чрезвычайную ситуацию на одном из самолетов, но сообщила подробностей инцидента.

Администрация аэропорта позже сообщила в Twitter, что пассажиры и члены экипажа благополучно покинули самолет. Экстренные службы продолжают работу на месте событий и обследуют воздушное судно. Авиакомпания AirEuropa объяснила инцидент тем, что пилот случайно поднял тревогу. Перевозчик принес пассажирам извинения за неудобства.