20 минут назад / Политика

Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Ведомости
Ведомости

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.

Мазо считает, что дело против него в России было заведено по политическим причинам, чтобы не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в 2018 г. По его словам, он трижды обращался в Генпрокуратуру с просьбой отстранить следователя и провести проверку его действий на предмет превышения служебных полномочий.

Мазо задержали в Австрии в начале ноября по запросу Испании. Европейские правоохранительные органы считают, что он может быть причастен к отмыванию денег путем покупки дорогостоящей недвижимости в Марбелье.

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В России Мазо и бывший замминистра культуры Григорий Пирумов обвиняются в хищении около 450 млн руб., выделенных на постройку фондохранилища для Государственного Эрмитажа. В 2017 г. они уже были осуждены по делу о хищении более 164 млн руб. на восстановление объектов культурного наследия.

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