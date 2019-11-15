Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Мазо считает, что дело против него в России было заведено по политическим причинам, чтобы не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в 2018 г. По его словам, он трижды обращался в Генпрокуратуру с просьбой отстранить следователя и провести проверку его действий на предмет превышения служебных полномочий.
Мазо задержали в Австрии в начале ноября по запросу Испании. Европейские правоохранительные органы считают, что он может быть причастен к отмыванию денег путем покупки дорогостоящей недвижимости в Марбелье.
В России Мазо и бывший замминистра культуры Григорий Пирумов обвиняются в хищении около 450 млн руб., выделенных на постройку фондохранилища для Государственного Эрмитажа. В 2017 г. они уже были осуждены по делу о хищении более 164 млн руб. на восстановление объектов культурного наследия.