Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Мазо считает, что дело против него в России было заведено по политическим причинам, чтобы не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в 2018 г. По его словам, он трижды обращался в Генпрокуратуру с просьбой отстранить следователя и провести проверку его действий на предмет превышения служебных полномочий.