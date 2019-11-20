Путин: отказ от углеводородов в энергетике опасен для развития цивилизации

Президент уже высказывался против полного отказа от углеводородной энергетики в пользу существующих альтернативных источников. В июле Путин говорил, что энергетика на возобновляемых источниках негативно влияет на дикую природу – от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли. Президент отмечал, что людям будет некомфортно жить на планете с частоколом ветряков, покрытой несколькими слоями солнечных батарей. Ставку на альтернативные источники энергии он назвал слепой верой в простые, эффектные, но неэффективные решения и сравнил с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры.