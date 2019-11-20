Путин: отказ от углеводородов в энергетике опасен для развития цивилизации
Полный отказ от углеводородов в энергетике опасен для развития цивилизации, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Когда продвигают идеи подобного рода, мне кажется, что человечество может опять оказаться в пещерах, но только по причине того, что не будет ничего потреблять», – сказал президент.
Путин отметил, что сегодня баланс российской энергетики – один из самых зеленых в мире: страна использует как гидроэнергетику и атомную энергетику, так и газовую генерацию. При этом в мире до сих пор для получения тепла активно используют уголь, что негативно влияет на экологию. «В этом смысле пренебрежение таким самым чистым углеводородом, как газ, на мой взгляд, является абсолютно странным», – сказал он.
«Если вот так вообще всю энергетику свести к нулю или только полагаться на энергию солнца или ветра, или приливов, то, знаете... На сегодняшний день технологии таковы, что без углеводородного сырья, без атомной энергетики, без гидроэнергетики человечество не сможет выжить, сохранить свою цивилизацию», – пояснил президент.
Президент уже высказывался против полного отказа от углеводородной энергетики в пользу существующих альтернативных источников. В июле Путин говорил, что энергетика на возобновляемых источниках негативно влияет на дикую природу – от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли. Президент отмечал, что людям будет некомфортно жить на планете с частоколом ветряков, покрытой несколькими слоями солнечных батарей. Ставку на альтернативные источники энергии он назвал слепой верой в простые, эффектные, но неэффективные решения и сравнил с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры.