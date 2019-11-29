Полиция назвала происшествие на лондонском мосту терактом
Полиция Лондона признала, что нападение мужчины с ножом на прохожих, произошедшее на главном мосту города, является терактом. Официальное заявление опубликовано на странице полицейской службы в Twitter. Отмечается, что на нападавшем был закреплен муляж взрывного устройства.
Нападение произошло днем 29 ноября, сообщалось о нескольких пострадавших. Нападавший был ранен полицией и позднее скончался. О его мотивах ничего не сообщается.
Движение по мосту было приостановлено, ближайшие станции метро закрыты, весь район оцеплен полицейскими. Телерадиокомпания BBC со ссылкой на источники передает, что нападение оказалось неожиданностью для британских спецслужб, они не знали о готовящемся теракте. Личность подозреваемого устанавливается.