Полиция назвала происшествие на лондонском мосту терактом

Движение по мосту было приостановлено, ближайшие станции метро закрыты, весь район оцеплен полицейскими. Телерадиокомпания BBC со ссылкой на источники передает, что нападение оказалось неожиданностью для британских спецслужб, они не знали о готовящемся теракте. Личность подозреваемого устанавливается.