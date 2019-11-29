Политика

Полиция назвала происшествие на лондонском мосту терактом

Ведомости
Ведомости

Полиция Лондона признала, что нападение мужчины с ножом на прохожих, произошедшее на главном мосту города, является терактом. Официальное заявление опубликовано на странице полицейской службы в Twitter. Отмечается, что на нападавшем был закреплен муляж взрывного устройства.

Нападение произошло днем 29 ноября, сообщалось о нескольких пострадавших. Нападавший был ранен полицией и позднее скончался. О его мотивах ничего не сообщается.

Полиция не уточнила число раненных в результате происшествия. По данным Guardian и Sky News, речь идет о пяти прохожих.

Движение по мосту было приостановлено, ближайшие станции метро закрыты, весь район оцеплен полицейскими. Телерадиокомпания BBC со ссылкой на источники передает, что нападение оказалось неожиданностью для британских спецслужб, они не знали о готовящемся теракте. Личность подозреваемого устанавливается.

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