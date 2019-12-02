Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, занимающейся информационной безопасностью. В материале отмечается, что после вопросов газеты руководство Шлегеля временно отстранило его от работы. Компания Acronis заявила, что у Шлегеля не было доступа к данным клиентов, но начала проверку в отношении него.
Сам бывший депутат сообщил изданию, что «разочаровался в политике». По словам Шлегеля, его взгляды сильно изменились и теперь он «обычный человек с необыкновенным жизненным опытом». «Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии», – отметил он.
Шлегель был пресс-секретарем движения «Наши» в 2006–2007 гг. Он был одним из создателей студии «Белый Свет», которая снимала агитационные видеоролики. С 2007 по 2016 г. Шлегель был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Он разрабатывал поправки к законопроекту «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также поддерживал принятие закона, запрещающего иностранцам усыновлять сирот из России.
Шлегель родился в Ашхабаде в семье потомков поволжских немцев, сосланных в Туркмению. В 2018 г. он снял документальный фильм об истории российских немцев и своей семьи.