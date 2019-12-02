Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Шлегель был пресс-секретарем движения «Наши» в 2006–2007 гг. Он был одним из создателей студии «Белый Свет», которая снимала агитационные видеоролики. С 2007 по 2016 г. Шлегель был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Он разрабатывал поправки к законопроекту «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также поддерживал принятие закона, запрещающего иностранцам усыновлять сирот из России.