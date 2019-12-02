Путин подписал закон о бессрочных полномочиях ректоров МГУ и СПбГУ
Президент Владимир Путин утвердил поправку, разрешающую продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) неограниченное количество раз. Копия закона размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект о совершенствовании практической подготовки обучающихся был внесен в Госдуму депутатами от «Единой России» еще в прошлом году. В июле этого года его приняли в первом чтении. В середине ноября первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов предложили дополнить его поправкой о бессрочных полномочиях ректоров МГУ и СПбГУ.
Ранее в законе об образовании говорилось, что при достижении ректорами предельного возраста на занимаемой должности президент может продлевать их полномочия лишь дважды. Предложенная депутатами поправка исключала слово «дважды». В конце ноября ноября парламентарии приняли законопроект в третьем чтении.
Ректором МГУ с 1992 г. является Виктор Садовничий. В апреле ему исполнилось 80 лет. Полномочия Садовничего в должности ректора продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. Его контракт истекает в декабре 2019 г. Сам Садовничий ранее заявил «Интерфаксу», что выиграл бы выборы ректора МГУ, если бы они сейчас проводились. Он напомнил, что до своего первого назначения четыре раза избирался на этот пост. После этого был принят закон в стране, в более чем 100 российских университетах назначаются ректоры.