Путин подписал закон о бессрочных полномочиях ректоров МГУ и СПбГУ

Ректором МГУ с 1992 г. является Виктор Садовничий. В апреле ему исполнилось 80 лет. Полномочия Садовничего в должности ректора продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. Его контракт истекает в декабре 2019 г. Сам Садовничий ранее заявил «Интерфаксу», что выиграл бы выборы ректора МГУ, если бы они сейчас проводились. Он напомнил, что до своего первого назначения четыре раза избирался на этот пост. После этого был принят закон в стране, в более чем 100 российских университетах назначаются ректоры.