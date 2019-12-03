В суды запретят приходить в шортах и шлепанцах
В суды не будут пускать людей в состоянии алкогольного опьянения, людей без документов, а также «лиц, имеющих внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность» – в частности, когда «внешний вид указывает на пренебрежительное отношение к окружающим». Например, в пляжной одежде (шортах, парео, купальниках, пляжной обуви), в одежде, имеющей надписи, оскорбляющие человеческое достоинство и нравственность, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству и органам власти. Такие ограничения содержат типовые правила поведения в судах, разработанные Советом судей. Их планируют утвердить до конца недели.
Беспрепятственный допуск в суд получат судьи, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители федеральных органов власти и местного самоуправления, а также прокуроры, сотрудники ФСБ, ФСО, СКР и полиции – при исполнении обязанностей.
Адвокатов будут пускать с регистрацией на посту охраны и после досмотра. СМИ – тоже по удостоверению и после досмотра, при этом о присутствии в суде СМИ должны будут известить пресс-службу, а видео и фотосъемка в помещениях суда допускается только с разрешения председателя суда.
В прошлом году Минюст направил в Совет судей письмо с просьбой выработать общие подходы к установлению правил внутреннего распорядка судов. Поводом стал инцидент в Невском суде Санкт-Петербурга, когда адвокат Лидия Голодович не смогла добиться пропуска в суд свидетеля из-за того, что он пришел в укороченных брюках. В итоге уголовное дело завели уже на саму Голодович, но за нее вступилась Федеральная палата адвокатов (ФПА), попросившая Минюст проверить законность действий охранников.
Первая редакция правил пребывания посетителей в судах вызвала резкую критику со стороны адвокатского сообщества и ФПА. Но, по словам председателя Совета судей Виктора Момотова, итоговый вариант готовился уже с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний.