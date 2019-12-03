В суды запретят приходить в шортах и шлепанцах

В суды не будут пускать людей в состоянии алкогольного опьянения, людей без документов, а также «лиц, имеющих внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность» – в частности, когда «внешний вид указывает на пренебрежительное отношение к окружающим». Например, в пляжной одежде (шортах, парео, купальниках, пляжной обуви), в одежде, имеющей надписи, оскорбляющие человеческое достоинство и нравственность, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству и органам власти. Такие ограничения содержат типовые правила поведения в судах, разработанные Советом судей. Их планируют утвердить до конца недели.