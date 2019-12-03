В США арестован россиянин за попытку купить турбину для компании под санкциями

Никитин пытался приобрести в интересах российской компании турбину для газового генератора Vectra 40G за $17,3 млн, отмечает минюст. Название этой компании не раскрывается, но уточняется, что она находится под американскими санкциями и планировала использовать эту турбину на российской арктической глубоководной буровой платформе. В деле также фигурирует второй россиянин – Антон Черемухин. О его аресте в сообщении минюста не сказано. Обоим грозит максимальное наказание – до 20 лет тюремного заключения и $1 млн штрафа за нарушение американского законодательства.