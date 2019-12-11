ФСБ сообщила о задержании сторонника «Правого сектора»
Правоохранительные органы задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта в Мурманске. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. Против задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
Имя задержанного ФСБ не раскрывает. Служба лишь уточняет, что он родился в 1989 г. и является сторонником запрещенной в России организации «Правый сектор». Задержание происходило 10 декабря при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности, добавляет ФСБ.
Позже «РИА Новости» опубликовало видео задержания. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут подозреваемого и сажают в автомобиль.
Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников 10 декабря сообщил, что в 2019 г. спецслужбы не допустили ни одного теракта на территории России. Он отчитался о нейтрализации «32 бандитов в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий», в том числе девяти главарей. Кроме того, по его словам, спецслужбы задержали 41 бандлидера, 241 боевика и 606 пособников.