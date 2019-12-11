ФСБ сообщила о задержании сторонника «Правого сектора»

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников 10 декабря сообщил, что в 2019 г. спецслужбы не допустили ни одного теракта на территории России. Он отчитался о нейтрализации «32 бандитов в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий», в том числе девяти главарей. Кроме того, по его словам, спецслужбы задержали 41 бандлидера, 241 боевика и 606 пособников.