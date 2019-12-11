Кремль: ошибка в сюжете о крушении MH17 не подрывает доверия к «Первому каналу»
Ошибка в сюжете о крушении малазийского Boeing не подрывает доверия к «Первому каналу», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вокруг резонансной темы должна быть представлена «вся палитра мнений», передает ТАСС.
Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в разговоре с The New Yorker назвал ошибкой сюжет 2014 г. о том, что малазийский Boeing якобы сбил украинский истребитель. «Да, мы люди, мы сделали ошибку, но это не было специально», – приводит издание его слова.
Речь идет о сюжете, который в ноябре 2014 г. вышел в программе «Однако» Михаила Леонтьева. В нем показали снимок, где изображен украинский истребитель, который якобы атакует Boeing. Через несколько дней Леонтьев признал, что эта фотография – фейк. При этом ведущий заявил, что они никогда не выдавали ее за доказательство.
Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью 17 июля 2014 г. В результате погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.