Кремль: ошибка в сюжете о крушении MH17 не подрывает доверия к «Первому каналу»

Речь идет о сюжете, который в ноябре 2014 г. вышел в программе «Однако» Михаила Леонтьева. В нем показали снимок, где изображен украинский истребитель, который якобы атакует Boeing. Через несколько дней Леонтьев признал, что эта фотография – фейк. При этом ведущий заявил, что они никогда не выдавали ее за доказательство.