ЦИК подготовил предложения по упрощению процедуры сбора подписей

Сейчас, напомнила Памфилова, избиратель ставит только подпись и дату, и этого явно недостаточно для проверки графолога. Это создает возможность для работы «фабрик по изготовлению подписей». Поэтому надо, чтобы избиратель заполнял больше данных. Но, с другой стороны, это довольно сложно для избирателя в нынешних условиях, поэтому одновременно должны появиться специальные места для сбора подписей, где это можно было бы сделать в тепле и комфорте. Главный принцип – обеспечить равенство кандидатов в процессе сбора подписей. Кроме того, до 50% подписей ЦИК считает возможным собирать через портал «Госуслуг». Такие подписи вообще не будут требовать проверки и это сильно облегчит работу избирательных комиссий, отметила Памфилова. Однако, с учетом того что на портале зарегистрировано около половины россиян, обладающих активным избирательным правом, полностью перейти на эту систему не получится – это ограничило бы права остальных избирателей, отметила она.