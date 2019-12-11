Сурков назвал «фантазиями» слова Авакова о том, что на переговорах у него «сдали нервы»

После встречи на сайте МВД Украины был опубликован релиз, в котором приводились слова Авакова о том, что, когда на саммите стали обсуждать передачу Киеву контроля над границей с Россией, у Суркова «сдали нервы» и он «бумаги кинул на стол и закричал: "Мы так не договаривались!». Этот же эпизод украинский министр пересказывал в интервью изданию «Гордон». «Мы и там, не скрою, уже выпили, когда все закончилось. Вина президента Макрона», – отмечал он.