Сурков назвал «фантазиями» слова Авакова о том, что на переговорах у него «сдали нервы»
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что он якобы «психанул» на переговорах «нормандской четверки», сообщает «Коммерсантъ». По его словам, переговоры лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже, прошедшие 9 декабря, не были трудными или эмоционально заряженными, «скорее долгими».
Сурков отметил, что данные Аваковым характеристики участникам российской делегации являются лишь фантазиями украинского политика. Помощник российского президента отметил, что Авакова, по его собственным словам, «близко не подпустили» к переговорам и после переговоров он «пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки». «Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного», – заключил Сурков.
После встречи на сайте МВД Украины был опубликован релиз, в котором приводились слова Авакова о том, что, когда на саммите стали обсуждать передачу Киеву контроля над границей с Россией, у Суркова «сдали нервы» и он «бумаги кинул на стол и закричал: "Мы так не договаривались!». Этот же эпизод украинский министр пересказывал в интервью изданию «Гордон». «Мы и там, не скрою, уже выпили, когда все закончилось. Вина президента Макрона», – отмечал он.