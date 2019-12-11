WSJ: Ватикан использует пожертвования для покрытия дефицита бюджета

Каждый год в июне Ватикан объявляет сбор средств для нуждающихся. Все собранные деньги поступают в фонд «Пенни Святого Петра». В 2018 г. на счет фонда поступило более $55 млн таких пожертвований и только 10% из них направили на благотворительность, рассказали WSJ источники. По их словам, две трети этих денег использовали для покрытия дефицита бюджета. В пресс-службе Ватикана отказались комментировать расходование средств.