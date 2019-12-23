Песков назвал стрельбу на Лубянке безумием
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал стрельбу в центре Москвы на Большой Лубянке трагическим событием, передает «Интерфакс». Песков сомневается в том, что Кремль должен комментировать это ЧП. «Никто не застрахован от любых проявлений безумия с трагическими последствиями», – отметил он.
Песков также подтвердил информацию о том, что в момент стрельбы директор ФСБ Александр Бортников и глава государства Владимир Путин находились на праздничном концерте в Кремле. По его словам, они недолго пробыли на концерте и ушли в перерыве.
Ранее, 19 декабря, ФСБ сообщила о стрельбе около комплекса зданий ведомства на Большой Лубянке. Злоумышленник устроил перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. В результате его действий ранения получили пять человек. Жертвами стрельбы стали два сотрудника ФСБ. Сам преступник был ликвидирован на месте ЧП. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, стрелявшим оказался 39-летний уроженец подмосковного Подольска Евгений Манюров.