Песков назвал стрельбу на Лубянке безумием

Ранее, 19 декабря, ФСБ сообщила о стрельбе около комплекса зданий ведомства на Большой Лубянке. Злоумышленник устроил перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. В результате его действий ранения получили пять человек. Жертвами стрельбы стали два сотрудника ФСБ. Сам преступник был ликвидирован на месте ЧП. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, стрелявшим оказался 39-летний уроженец подмосковного Подольска Евгений Манюров.