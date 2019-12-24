Путин заявил о недопустимости ничьи в гонке вооружений

«Это не игра в шахматы, где нас иногда может устраивать ничья. Это военная организация государства, техника должна быть лучшей. Мы можем этого добиваться и добиваемся этого на ключевых направлениях развития», — сказал Путин. По его словам, уровень оснащения Вооруженных сил России новейшим вооружением к концу 2020 г. должен составить 70%. Доля современного оружия в российской ядерной триаде (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы) в 2019 г. достигла 82%.