Путин заявил о недопустимости ничьи в гонке вооружений
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны заявил, что российская военная техника не только должна не уступать зарубежным аналогам, но и быть лучше их. По его словам, «если мы хотим побеждать, техника должна быть лучших мировых образцов».
«Это не игра в шахматы, где нас иногда может устраивать ничья. Это военная организация государства, техника должна быть лучшей. Мы можем этого добиваться и добиваемся этого на ключевых направлениях развития», — сказал Путин. По его словам, уровень оснащения Вооруженных сил России новейшим вооружением к концу 2020 г. должен составить 70%. Доля современного оружия в российской ядерной триаде (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы) в 2019 г. достигла 82%.
Перед заседанием коллегии президенту показали в Национальном центре управления обороной России несколько образцов современного вооружения и техники. Это комплекс «Адъютант», безэкипажный боевой модуль «Эпоха», ручной комплекс борьбы с беспилотниками «Гарпун-2М», беспилотник «Феникс», надувную аэролодку «Пиранья» и другие. Во время осмотра президента сопровождал Министр обороны Сергей Шойгу, пишет «РИА Новости».
Путин не раз уделял внимание вопросу вооружения страны. В марте 2018 г. во время очередного послания Федеральному собранию президент рассказал об успешных испытаниях новейших систем стратегического ядерного вооружения.