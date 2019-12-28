Зеленский подтвердил подготовку к обмену удерживаемыми лицами с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом запланирован на 29 декабря. Однако, по его словам, пока еще не завершена процедура верификации списков. «Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», — цитирует Зеленского «Интерфакс». Другие детали президент не уточнил.
Ранее омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Дату обмена называл «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседник «Интерфакса» утверждает, что обмен должен состояться рядом с контрольно-пропускным пунктом «Майорск» в нейтральной зоне.
О том, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, 9 декабря договорились лидеры «нормандской четверки» на переговорах в Париже. Детали должна была до Нового года согласовать контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. При этом речь в итоговом коммюнике парижского саммита шла об обмене по формуле «всех на всех». Ранее РБК сообщал, что при таком раскладе Киев может передать ДНР и ЛНР примерно 250 человек в обмен на 100. Цифры, названные омбудсменом, гораздо меньше.
Последний обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны тогда были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73.