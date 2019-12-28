Зеленский подтвердил подготовку к обмену удерживаемыми лицами с Донбассом

О том, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, 9 декабря договорились лидеры «нормандской четверки» на переговорах в Париже. Детали должна была до Нового года согласовать контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. При этом речь в итоговом коммюнике парижского саммита шла об обмене по формуле «всех на всех». Ранее РБК сообщал, что при таком раскладе Киев может передать ДНР и ЛНР примерно 250 человек в обмен на 100. Цифры, названные омбудсменом, гораздо меньше.