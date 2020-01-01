Ким Чен Ын отказался от новогоднего обращения впервые за шесть лет
Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от традиционного обращения к народу в новогоднее утро. Вместо него государственное телевидение Северной Кореи показало выступление Ким Чен Ына на четырехдневном заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи, которое прошло в конце декабря, пишет Bloomberg.
В кадрах, показанных по телевидению, Ким Чен Ын, обращаясь к собравшимся, сказал, что более не связан обязательствами моратория на ядерные испытания. Он сообщил о «новом стратегическом оружии», которое может быть поставлено на боевое дежурство уже в ближайшее время.
Издание отмечает, что Ким Чен Ын выступал с телевизионным обращением с 2013 г. Традиция новогодних утренних обращений была заложена его дедом Ким Ир Сеном в 1940-х г.г. «Год назад, когда дипломатия между Кимом и Трампом выглядела более многообещающей, северокорейский лидер отказался от формальностей, чтобы произнести свое новогоднее обращение», — отмечает Bloomberg.
В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи, распространенном в среду, говорится, что «скоро мир увидит своими глазами новое стратегическое оружие, которым будет обладать КНДР». Ким Чен Ын добавил, что не даст Вашингтону воспользоваться диалогом с Пхеньяном в своих целях.
31 декабря 2019 г. истек срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. Переговоры о ней США и КНДР начали в 2018 г. Саммиты прошли в июне 2018 г. в Сингапуре и в феврале 2019 г. в Ханое. 30 июня главы двух государств провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Кореи и КНДР. В сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года. Однако возобновить диалог не удалось.