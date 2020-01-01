Ким Чен Ын отказался от новогоднего обращения впервые за шесть лет

31 декабря 2019 г. истек срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. Переговоры о ней США и КНДР начали в 2018 г. Саммиты прошли в июне 2018 г. в Сингапуре и в феврале 2019 г. в Ханое. 30 июня главы двух государств провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Кореи и КНДР. В сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года. Однако возобновить диалог не удалось.