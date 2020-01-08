Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по ситуации в Иране
Визит Владимира Путина в Стамбул и его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом закончились принятием совместного заявления президентов. Оно опубликовано на сайте Кремля и касается в том числе ситуации в Иране.
Оба руководителя «глубоко обеспокоены» обострением конфликта между США и Ираном. Решение США уничтожить иранского генерала Касема Сулеймани является актом, подрывающим безопасность и стабильность в регионе. Ответный шаг Ирана – бомбардировка американских авиабаз в Ираке – не способствует, по мнению Путина и Эрдогана, поиску решения сложных проблем Ближнего Востока, а ведет к новому витку нестабильности. «В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам», – говорится в заявлении.
Сулеймани был убит в результате авиаудара США по Багдаду в ночь на 3 января. Приказ об атаке отдал лично президент Дональд Трамп. В ночь на 8 ноября Корпус стражей исламской революции нанес два ракетных удара по американским объектам в Ираке. Атаке около двух десятков ракет подверглись аэродром около Багдада и военный объект около Эрбиля (иракский Курдистан). По предварительным данным, ущерб был минимальным.
Помимо конфликта Ирана и США Путин и Эрдоган высказались о конфликте в Ливии. Боевые действия вокруг Триполи подрывают безопасность и стабильность во всем Средиземноморском регионе, а также на Африканском континенте, так как становятся причиной незаконной миграции, распространения оружия, терроризма и контрабандной торговли. Путин и Эрдоган призвали все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 12 января 2020 г. и сесть за стол переговоров.