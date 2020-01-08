Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по ситуации в Иране

Помимо конфликта Ирана и США Путин и Эрдоган высказались о конфликте в Ливии. Боевые действия вокруг Триполи подрывают безопасность и стабильность во всем Средиземноморском регионе, а также на Африканском континенте, так как становятся причиной незаконной миграции, распространения оружия, терроризма и контрабандной торговли. Путин и Эрдоган призвали все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 12 января 2020 г. и сесть за стол переговоров.