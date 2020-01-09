Палата представителей США одобрила ограничения для военных действий против Ирана
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, которая ограничит полномочия президента Дональда Трампа по применению вооруженных сил против Ирана.
За резолюцию проголосовали 224 конгрессмена, против — 194. Документ обязывает президента получать разрешение конгресса на военные действия против Ирана или на его территории. Исключением может стать только «вооруженное нападение на Соединенные Штаты».
Резолюцию подготовила член палаты представителей от штата Мичиган, представитель Демократической партии Элисса Слоткин. Похожая резолюция внесена и в сенат. Ее инициатор сенатор от штата Вирджиния, демократ Тим Кейн.
В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе багдадского аэропорта. В его результате погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Тегеран в ночь на 8 января нанес ответный ракетный удар по двум объектам в Ираке.