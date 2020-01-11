Зеленский потребовал от Ирана выплатить компенсации жертвам авиакатастрофы

Ранее генштаб Вооруженных сил Ирана сообщил о том, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер вылетел из Тегерана в Киев рано утром 8 января. Он успел набрать высоту 2400 м. Через несколько минут после взлета самолет исчез с радаров диспетчеров аэропорта. По данным Вооруженных сил Ирана, лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский. Согласно предварительному отчету следствия, после нештатной ситуации пилоты развернули борт и направили его в аэропорт вылета. При столкновении с землей он взорвался. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа.