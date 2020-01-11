По его словам, система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету. Хаджизаде возложил ответственность за авиакатастрофу на оператора системы ПВО. После того как система приняла пассажирский лайнер за вражеский объект, оператор должен был доложить об этом командованию. Однако из-за проблем со связью этого не было сделано, оператор самостоятельно принял решение. «Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели», – уточнил генерал.