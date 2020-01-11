Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету
Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном, передает информагентство IRNA со ссылкой на заявление командующего ВВС КСИР генерала Амир-Али Хаджизаде. «Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему», – заявил он.
По его словам, система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету. Хаджизаде возложил ответственность за авиакатастрофу на оператора системы ПВО. После того как система приняла пассажирский лайнер за вражеский объект, оператор должен был доложить об этом командованию. Однако из-за проблем со связью этого не было сделано, оператор самостоятельно принял решение. «Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели», – уточнил генерал.
По его словам, самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности. Иран ожидал ответа со стороны США после обстрела американских авиабаз в Ираке. «Все наступательные и оборонительные подразделения были на 100% настороже. Уровень готовности вооруженных сил был поднят до уровня войны, оборонительные системы были приведены в состояние наивысшего уровня оповещения. В этих условиях ряд оборонительных систем были добавлены к оборонному кольцу Тегерана», – пояснил Хаджизаде.
Ранее генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января системой ПВО по ошибке. Пассажирский лайнер выполнял рейс Тегеран – Киев. Он успел набрать высоту 2400 м. Через несколько минут после взлета самолет исчез с радаров диспетчеров аэропорта. По данным вооруженных сил Ирана, лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект, после чего по нему была выпущена ракета. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа.