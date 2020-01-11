В Абхазии возбудили уголовное дело после протестов в Сухуме

Накануне, 9 января, сотни человек пришли на митинг к зданию администрации президента в центре Сухуми. Они потребовали новых выборов главы государства и начали штурмовать здание. Администрация президента Абхазии назвала штурм попыткой госпереворота. В тот же день парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию и призвал Хаджимбу уйти в отставку ради мира в стране. Этот шаг поддержали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов. Глава государства покидать свой пост отказался. В свою очередь Верховный суд Абхазии постановил провести новые выборы президента.