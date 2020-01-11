В Абхазии возбудили уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после массовых беспорядков во время протестов в Сухуме 9 января, говорится на сайте ведомства. Дело открыто по статье «Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества».
«9 января группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация Президента республики», — отмечается в сообщении.
Правоохранительные органы пытаются установить организаторов и участников массовых беспорядков, причастных к погромам в правительственных зданиях, также ведется поиск «лиц, причастных к хищению находившегося в помещениях служебного оружия», говорится на сайте Службы государственной безопасности Абхазии.
В Абхазии с сентября длится политический кризис. Он начался после того, как в республике состоялся второй тур президентских выборов. В нем участвовали два кандидата: Рауль Хаджимба и Алхас Квициния. Хаджимба победил с отрывом в 1%, набрав 47,38%. За его соперника отдали голоса 46,19% избирателей. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их.
Накануне, 9 января, сотни человек пришли на митинг к зданию администрации президента в центре Сухуми. Они потребовали новых выборов главы государства и начали штурмовать здание. Администрация президента Абхазии назвала штурм попыткой госпереворота. В тот же день парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию и призвал Хаджимбу уйти в отставку ради мира в стране. Этот шаг поддержали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов. Глава государства покидать свой пост отказался. В свою очередь Верховный суд Абхазии постановил провести новые выборы президента.