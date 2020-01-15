Политика

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Ведомости

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не показали на фасадах зданий в Москве. Причина отмены на момент написания материала не называлась.

Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).

В этом году президент 16-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Манеже. Одними из главных тем послания стали повышение уровня доходов населения, преодоление бедности, демографический кризис, программа материнского капитала.

UPD После завершения трансляции цитаты из выступления Путина все-таки появились на нескольких фасадах в Москве.

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