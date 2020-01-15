Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не показали на фасадах зданий в Москве. Причина отмены на момент написания материала не называлась.
Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
В этом году президент 16-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Манеже. Одними из главных тем послания стали повышение уровня доходов населения, преодоление бедности, демографический кризис, программа материнского капитала.
UPD После завершения трансляции цитаты из выступления Путина все-таки появились на нескольких фасадах в Москве.
Камеры стоят и ждут, когда же начнётся трансляция послания Путина на одном из фасадов на Новом Арбате, как ранее и обещали. Камеры ждут, послание началось, а трансляции нет pic.twitter.com/NJeVU3U1Ng— Олег Овчаренко (@Ovcharenko95) January 15, 2020