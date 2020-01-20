Политика

Оппозиция подаст заявку на проведение в Москве шествия «против узурпации»

Ведомости

Оппозиция подаст заявку на проведение шествия в Москве 29 февраля «за сменяемость власти в России и выступление против узурпации», сообщил на своей странице в Facebook глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

Он напомнил, что на минувших выходных прошли первые акции против конституционной реформы, предложенной президентом России Владимиром Путиным. Но, по мнению Яшина, обществу нужна «крупная и по-настоящему массовая акция».

Решение о проведении шествия было принято на оргкомитете марша памяти Бориса Немцова. В нем принимали участие представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией, «Яблока», «Парнаса», Либертарианской партии, Партии перемен, «Мемориала». В разговоре с «Новой газетой» Яшин уточнил, что предварительно они договорились подать заявку на 50 000 человек.

Путин анонсировал конституционную реформу 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Она предусматривает изменение системы государственной власти – в частности, утверждать кандидатуру премьера и членов правительства будет Госдума, а не президент.

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