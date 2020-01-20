Оппозиция подаст заявку на проведение в Москве шествия «против узурпации»
Он напомнил, что на минувших выходных прошли первые акции против конституционной реформы, предложенной президентом России Владимиром Путиным. Но, по мнению Яшина, обществу нужна «крупная и по-настоящему массовая акция».
Решение о проведении шествия было принято на оргкомитете марша памяти Бориса Немцова. В нем принимали участие представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией, «Яблока», «Парнаса», Либертарианской партии, Партии перемен, «Мемориала». В разговоре с «Новой газетой» Яшин уточнил, что предварительно они договорились подать заявку на 50 000 человек.
Путин анонсировал конституционную реформу 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Она предусматривает изменение системы государственной власти – в частности, утверждать кандидатуру премьера и членов правительства будет Госдума, а не президент.