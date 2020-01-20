Оппозиция подаст заявку на проведение в Москве шествия «против узурпации»

Решение о проведении шествия было принято на оргкомитете марша памяти Бориса Немцова. В нем принимали участие представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией, «Яблока», «Парнаса», Либертарианской партии, Партии перемен, «Мемориала». В разговоре с «Новой газетой» Яшин уточнил, что предварительно они договорились подать заявку на 50 000 человек.