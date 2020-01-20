В Роскомнадзоре сменился пресс-секретарь

В 2017 г. Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о растрате. По версии следствия, он и еще несколько сотрудников Роскомнадзора нанесли ущерб государству из-за фиктивного оформления людей на работу во ФГУП «Главный радиочастотный центр». Ампелонский почти год провел под домашним арестом. В сентябре 2018 г. его выпустили под подписку о невыезде, и он вернулся к работе в Роскомнадзоре. Позже Следственный комитет прекратил уголовное дело против Ампелонского.