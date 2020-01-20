Козак не поедет на экономический форум в Давосе
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать в работе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Илью Джуса.
До отставки правительства сообщалось, что Козак возглавит в Давосе российскую делегацию, в нее также войдет и.о. министра экономического развития Максим Орешкин. Однако в итоге выяснилось, что на форум поедет только Орешкин. По данным пресс-службы Минэкономразвития, он намерен участвовать в мероприятиях форума 22-24 января. Планируется, что Орешкин проведет встречи с новым комиссаром ЕС по торговле, министрами Франции, Швейцарии, Турции, а также иностранными инвесторами.
Россия уже несколько лет не представлена на форуме в Давосе на высшем уровне. Президент в последний раз приезжал на форум в 2011 г., премьер — в 2013 г. (оба раза это был Дмитрий Медведев). Владимир Путин участвовал в ВЭФ в 2009 г. как председатель правительства. До 2019 г. руководство делегацией брал на себя кто-то из вице-премьеров. В прошлом году делегацию впервые возглавлял Орешкин.
Ежегодный саммит в Давосе состоится 21–24 января. Предполагается, что его посетят почти 3000 участников из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.