Козак не поедет на экономический форум в Давосе

Россия уже несколько лет не представлена на форуме в Давосе на высшем уровне. Президент в последний раз приезжал на форум в 2011 г., премьер — в 2013 г. (оба раза это был Дмитрий Медведев). Владимир Путин участвовал в ВЭФ в 2009 г. как председатель правительства. До 2019 г. руководство делегацией брал на себя кто-то из вице-премьеров. В прошлом году делегацию впервые возглавлял Орешкин.