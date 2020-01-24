Китай поддержал идею саммита постоянных членов Совета безопасности ООН

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявил, что страна поддерживает идею созвать в 2020 г. саммит глав стран – постоянных членов Совета безопасности ООН. Необходимость встречи представитель МИДа объясняет «нестабильностью и неопределенностью в международных вопросах». Китайская сторона готова поддерживать связь по вопросам проведения саммита как с Россией, так и с другими постоянными членами Совбеза.