Китай поддержал идею саммита постоянных членов Совета безопасности ООН
Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявил, что страна поддерживает идею созвать в 2020 г. саммит глав стран – постоянных членов Совета безопасности ООН. Необходимость встречи представитель МИДа объясняет «нестабильностью и неопределенностью в международных вопросах». Китайская сторона готова поддерживать связь по вопросам проведения саммита как с Россией, так и с другими постоянными членами Совбеза.
Инициативу провести встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании «в любом удобном месте» озвучил президент России Владимир Путин. Во время прошедшего в четверг форума памяти жертв холокоста он сказал, что руководителям стоит обсудить решение конфликта в Ливии, и настоял, чтобы саммит проводился именно в 75-летний юбилей основания ООН.
Президент Франции Эммануэль Макрон уже одобрил идею провести саммит. ООН отметила, что приветствует все действия, направленные на диалог между странами – членами Совбеза. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что России еще предстоит направить официальные предложения и «узнать реакцию коллег» (цитата по «РИА Новости»).