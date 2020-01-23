Путин предложил созвать саммит стран – основателей ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести в 2020 г. встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании – постоянных членов Совета Безопасности ООН и основателей организации. Инициативу, которую Путин озвучил на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме, поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Предлагаю провести встречу стран – членов Совбеза ООН в любом удобном месте. У нас много задач, одну из них недавно обсуждали с госпожой Меркель – это Ливия».
В числе задач, которые стоят перед странами – участницами саммита, Путин назвал вынесение резолюции по ливийскому вопросу. При этом он сказал, что у участников были и другие темы для обсуждения.
Президент России отдельно отметил, что важно провести встречу именно в 2020 г. – в юбилей создания ООН и Совета Безопасности. Состав постоянных членов Совбеза был сформирован по окончании Второй мировой войны из стран антигитлеровской коалиции. По словам Путина, проведение встречи именно в годовщину организации придаст саммиту символический характер и продемонстрирует «верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые сражались наши предки».
После окончания речи Путина Макрон отметил, что президенты двух стран уже обсуждали «вопрос о том, чтобы собраться вместе». Пресс-секретарь Путина Владимир Песков ответил «РИА Новости», что перед организацией встречи необходимо узнать реакцию лидеров других стран.
В воскресенье, 19 января, международная конференция в Берлине составила коммюнике, призванное закрепить договоренности между странами-наблюдателями и враждующими сторонами – Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией. Документ подразумевает создание в Ливии военного комитета, в который войдут по пять представителей каждой из конфликтующих сторон. Во вторник Совбез ООН призвал Ливию поддержать итоги саммита и сформировать комитет «пять плюс пять».