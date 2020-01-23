Путин предложил созвать саммит стран – основателей ООН

Президент России отдельно отметил, что важно провести встречу именно в 2020 г. – в юбилей создания ООН и Совета Безопасности. Состав постоянных членов Совбеза был сформирован по окончании Второй мировой войны из стран антигитлеровской коалиции. По словам Путина, проведение встречи именно в годовщину организации придаст саммиту символический характер и продемонстрирует «верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые сражались наши предки».