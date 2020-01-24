Песков объяснил задержку с помилованием осужденной в России израильтянки

«Вы знаете слова Путина о том, что, по его убеждению, "все будет хорошо". Вместе с тем уже во второй половине дня мы получили информацию от Москальковой, ещё находясь в Иерусалиме, о том, что пока сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании», – отметил Песков. После встречи с Иссахар Москолькова рассказала, что девушка не жалуется на условия содержания. Омбудсмен предложила оказать ей помощь в составлении прошения о помиловании.