Песков объяснил задержку с помилованием осужденной в России израильтянки
Израильтянка Наама Иссахар, объявления о помиловании которой вчера не дождалась пресса, не направляла президенту Владимиру Путину личное прошение о помиловании, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, прошение необходимо, его отсутствие тормозит процесс. «Как можно помиловать девушку, если она сама не просит об этом?» – отметил Песков. Он сказал, что прошение осужденного предусмотрено российским законодательством.
Во время визита в Израиль 23 января Путин встретился с матерью осужденной девушки – Яффой Иссахар и патриархом Иерусалимским Феофилом III. По итогам встречи Путин сказал журналистам, что Иссахар из хорошей семьи и он учтет просьбу ее матери при принятии решения о помиловании. Президент добавил, что с девушкой «все будет хорошо». В то же время осужденную девушку навестила в СИЗО уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Вы знаете слова Путина о том, что, по его убеждению, "все будет хорошо". Вместе с тем уже во второй половине дня мы получили информацию от Москальковой, ещё находясь в Иерусалиме, о том, что пока сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании», – отметил Песков. После встречи с Иссахар Москолькова рассказала, что девушка не жалуется на условия содержания. Омбудсмен предложила оказать ей помощь в составлении прошения о помиловании.
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша. Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков. Ее приговорили к семи с половиной годам колонии. Девушка обжаловала приговор и утверждала, что из-за плохого перевода не поняла вопросов правоохранителей и по ошибке признала хранение наркотика. На самом деле она не знала, что в ее сумке есть запрещенные вещества.
Как ранее говорила Елена Лукьянова, адвокат предпринимателя Михаила Ходорковского, которого Путин помиловал своим указом в декабре 2013 г., акт помилования может издаваться без ходатайства, согласия, одобрения и даже вопреки воле осужденного, «поскольку является актом милосердия».