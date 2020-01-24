РБК узнал о возможном переезде Медведева в «дом с ракушками» возле Арбата

По данным РБК, Медведеву предлагали кабинет бывшего помощника президента, а сейчас первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова на Старой площади, но он отказался. Этот кабинет в свое время занимал Леонид Брежнев. Также издание указывает, что, за Медведевым сохраняется резиденция в Горках-9, которую он занимал во время работы и премьером, и президентом. Кроме того, согласно закону, бывшему главе государства предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач. Также Медведеву, как у бывшему президенту страны, полагается государственная охрана. По закону он имеет право и на содержание за счет средств федерального бюджета аппарата помощников. Какие именно гарантии полагаются Медведеву по его новой должности, пока не известно.