РБК узнал о возможном переезде Медведева в «дом с ракушками» возле Арбата
По данным РБК, Медведеву предлагали кабинет бывшего помощника президента, а сейчас первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова на Старой площади, но он отказался. Этот кабинет в свое время занимал Леонид Брежнев. Также издание указывает, что, за Медведевым сохраняется резиденция в Горках-9, которую он занимал во время работы и премьером, и президентом. Кроме того, согласно закону, бывшему главе государства предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач. Также Медведеву, как у бывшему президенту страны, полагается государственная охрана. По закону он имеет право и на содержание за счет средств федерального бюджета аппарата помощников. Какие именно гарантии полагаются Медведеву по его новой должности, пока не известно.
Медведев 15 января объявил об отставке правительства после выступления президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Новым премьером России стал Михаил Мишустин, ранее руководивший Федеральной налоговой службой. Медведев на следующий день был назначен заместителем председателя Совета безопасности.
Дом приемов правительства — памятник архитектуры, сочетающий элементы модерна и эклектики. Его называют «домом с ракушками» из-за характерной лепнины. Он был построен в 1899 г. по заказу купца и миллионера Арсения Морозова.
В начале 2000-х особняк был реконструирован Управделами президента России. В период работы премьером Медведев часто проводил мероприятия в этом здании, отмечает издание.