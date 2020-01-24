Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов
Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, передает ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране. Ранее против них прокуратура страны возбудила дело о шпионаже. Речь идет о дипломате посольства и сотруднике торгового представительства. «Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», – уточнили в посольстве, пообещав ответные меры.
В посольстве также назвали решение болгарских властей публично объявить о высылке дипломатов до официального уведомления российского ведомства решением, «не соответствующим традиционно конструктивным отношениям между государствами». О сроках, в которые российские дипломаты должны покинуть территорию Болгарии, не сообщается.
Ранее прокуратура Болгарии сообщила, что гражданин России, аккредитованный при посольстве в Софии как первый секретарь консульского отдела, якобы с 2017 г. собирал сведения об избирательном процессе в стране. Другой дипломат, приписанный к торговому представительству России в Болгарии, с октября 2018 г. занимался разведкой в области энергетической безопасности Болгарии. Прокуратура утверждала, что он уже успел собрать информацию, полученную от осведомленных лиц, и передать «в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве».