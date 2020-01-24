Джордж Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитаризмом и изменением климата

«Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 г. и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си (председателя КНР Си Цзиньпина — «Ведомости») и Трампа (президента США Дональда Трампа — «Ведомости»), но и участь всего остального мира», — сказал миллиардер.