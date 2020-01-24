Джордж Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитаризмом и изменением климата
Миллиардер Джордж Сорос, состояние которого Forbes оценивает в $8,3 млрд, собирается выделить $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменением климата, пишет Bloomberg. 89-летний бизнесмен назвал эти две проблемы вызовами, угрожающими выживанию цивилизации. Об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Университет будет носить название Open Society University Network (OSUN) и станет всемирной обучающей платформой, позволяющей также проводить исследования. Университет будет создан при сотрудничестве с Центральным европейским университетом и американским Бард-колледжем. OSUN будет давать качественное образование, академическую свободу, развивая у студентов критическое мышление, отметил Сорос.
«Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 г. и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си (председателя КНР Си Цзиньпина — «Ведомости») и Трампа (президента США Дональда Трампа — «Ведомости»), но и участь всего остального мира», — сказал миллиардер.
В декабре 2018 г. британская газета Financial Times назвала Сороса «человеком года», в том числе за поддержку «либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов». Выбирая Сороса, редакция учитывала отстаиваемые им ценности либеральной демократии и открытого общества. «Его приверженность открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени навлекает гнев авторитарных режимов», — писала FT.