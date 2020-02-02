Рабочая группа обсудит возможность упоминания бога в Конституции
Инициатива Русской православной церкви о включении упоминания бога в Конституцию будет обсуждаться рабочей группой по поправкам в Основной закон. Об этом сообщил «Интерфаксу» сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.
По его словам, такое упоминание возможно в преамбуле Конституции, которая пока не обсуждалась. Сам Клишас поддержал инициативу.
С идеей включить в Конституцию упоминание о боге 1 февраля выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, если в гимне Российской Федерации допустимы слова «богом хранимая родная земля», то и в Основном законе приемлемо упомянуть бога.
Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации.