Рабочая группа обсудит возможность упоминания бога в Конституции

С идеей включить в Конституцию упоминание о боге 1 февраля выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, если в гимне Российской Федерации допустимы слова «богом хранимая родная земля», то и в Основном законе приемлемо упомянуть бога.