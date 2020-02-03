Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 1 февраля предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Предстоятель РПЦ пояснил, что предложение было сделано с учетом того, что большинство россиян верят в существование Бога. По его словам, речь идет не только о православных, мусульманах, но и представителях других конфессий. «Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», — риторически спросил патриарх. Он попросил у представителей других конфессий поддержки.