Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ
Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упоминуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вы знаете, что состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться», — сказал он.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 1 февраля предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Предстоятель РПЦ пояснил, что предложение было сделано с учетом того, что большинство россиян верят в существование Бога. По его словам, речь идет не только о православных, мусульманах, но и представителях других конфессий. «Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», — риторически спросил патриарх. Он попросил у представителей других конфессий поддержки.
Сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас ранее сообщил, что инициатива РПЦ будет вынесена на обсуждение.
Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Госдума одобрила документ в первом чтении.