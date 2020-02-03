РПЦ прокомментировала идею Малофеева закрепить в Конституции понятие семьи
В Московской патриархии прокомментировали предложение зампредседателя Всемирного русского народного собора Константина Малофеева внести в Конституцию пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины», передает «Интерфакс».
В РПЦ считают, что правильнее прописать в Конституции определение не семьи как союза мужчины и женщины, а брака. По словам главы правового управления патриархии игумении Ксении Чернеги, семья может состоять из матери и ребенка, из дедушки и внуков, а брак в России — это союз мужчины и женщины. «Поэтому если и вносить в Конституцию упоминание о таком союзе, то это упоминание уместно в отношении брака, а не семьи», — объяснила она.
Ранее предложение Малофеева поддержал сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, сенатор Андрей Клишас. Он отметил, что рабочая группа обсуждает этот вопрос. Сейчас в Семейном Кодексе нет определения понятия «семья».
Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Госдума одобрила документ в первом чтении.