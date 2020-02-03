РПЦ прокомментировала идею Малофеева закрепить в Конституции понятие семьи

В РПЦ считают, что правильнее прописать в Конституции определение не семьи как союза мужчины и женщины, а брака. По словам главы правового управления патриархии игумении Ксении Чернеги, семья может состоять из матери и ребенка, из дедушки и внуков, а брак в России — это союз мужчины и женщины. «Поэтому если и вносить в Конституцию упоминание о таком союзе, то это упоминание уместно в отношении брака, а не семьи», — объяснила она.