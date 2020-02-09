Лавров: Вашингтон выступил против полного разведения сил в Донбассе

По словам Лаврова, к декабрьской встрече был заранее подготовлен и согласован помощниками лидеров «нормандской четверки» и министрами иностранных дел документ о разведении сил. Владимир Зеленский оказался от такого шага. Он настоял, что разведение возможно кроме Петровского, Золотого и Луганской (там оно уже состоялось в 2019 г.) только в трех населенных пунктах. Министр иностранных дел России добавил, что не видит доказательств выполнения приказов Зеленского добровольческими батальонами на востоке Украины.