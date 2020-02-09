Лавров: Вашингтон выступил против полного разведения сил в Донбассе
Вашингтон настоял на том, чтобы власти Украины отказались от полного разведения сил вооруженного конфликта на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Российской газете».
Лавров сказал, что «такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона». По словам министра, американской стороне «очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон».
«Видимо, поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство», — сказал Лавров. На саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) в декабре 2019 г. Киев отказался согласовать разведение сил по всей линии соприкосновения в Донбассе.
По словам Лаврова, к декабрьской встрече был заранее подготовлен и согласован помощниками лидеров «нормандской четверки» и министрами иностранных дел документ о разведении сил. Владимир Зеленский оказался от такого шага. Он настоял, что разведение возможно кроме Петровского, Золотого и Луганской (там оно уже состоялось в 2019 г.) только в трех населенных пунктах. Министр иностранных дел России добавил, что не видит доказательств выполнения приказов Зеленского добровольческими батальонами на востоке Украины.