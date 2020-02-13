Нарышкин назвал Польшу молчаливым пособником гитлеровской Германии

«По сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году», — сказал Нарышкин. Он напомнил, что именно в этом году она заключила договор о ненападении с Германией, секретное приложение к которому предусматривало нейтралитет Польши даже при агрессии против нее.