Нарышкин назвал Польшу молчаливым пособником гитлеровской Германии
Польша была молчаливым пособником агрессии гитлеровской Германии с 1934 г. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«По сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году», — сказал Нарышкин. Он напомнил, что именно в этом году она заключила договор о ненападении с Германией, секретное приложение к которому предусматривало нейтралитет Польши даже при агрессии против нее.
«Заключение пакта Молотова – Риббентропа, было вынужденным шагом советского правительства, но шагом продуманным», — добавил директор СВР, комментируя обвинения в развязывании Второй мировой войны в адрес СССР со стороны политиков в Западной и Восточной Европе. Он назвал ряд событий, которые предшествовали заключению этого пакта, и свидетельствовали о политике умиротворения Гитлера западными государствами.
Власти Польши периодически называют СССР союзником Германии в сентябре 1939 г. и отказались от празднования юбилея освобождения Варшавы. В свою очередь Москва обвиняла Польшу в содействии нацистской оккупации Чехословакии в марте 1939 г. Президент Владимира Путин резко реагировал на попытки возложить на СССР ответственность за события осени 1939 г. и в ответ на заявления польских политиков обещал «заткнуть этот поганый рот» архивными документами.