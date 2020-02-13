На предприятии в Амстердаме взорвалась посылка с бомбой
В офисе компании, расположенной недалеко от центра Амстердама, взорвалась неизвестная посылка с бомбой, сообщает местная полиция в Twitter. Один человек пострадал. О какой компании идет речь, в сообщении полиции не уточняется.
По данным De Telegraaf, взрыв произошел в штаб-квартире группы ING.
Ранее в четверг письмо со взрывчаткой поступило в офис компании в городе Леусден, передает NRC Handelsblad. Оно было обезврежено, взрыва удалось избежать.
Накануне письма со взрывчаткой взорвались в почтовом отделении в деловом центре в Амстердаме и в почтовом сортировочном центре в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов.