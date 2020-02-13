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На предприятии в Амстердаме взорвалась посылка с бомбой

Ведомости

В офисе компании, расположенной недалеко от центра Амстердама, взорвалась неизвестная посылка с бомбой, сообщает местная полиция в Twitter. Один человек пострадал. О какой компании идет речь, в сообщении полиции не уточняется.

По данным De Telegraaf, взрыв произошел в штаб-квартире группы ING.

Ранее в четверг письмо со взрывчаткой поступило в офис компании в городе Леусден, передает NRC Handelsblad. Оно было обезврежено, взрыва удалось избежать.

Ранее по теме: В почтовых отделениях в Нидерландах произошли взрывы

Накануне письма со взрывчаткой взорвались в почтовом отделении в деловом центре в Амстердаме и в почтовом сортировочном центре в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов.

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