Путин поддержал проведение голосования по изменению Конституции в будний день
Всеобщее голосование по поправкам в Конституцию необходимо провести в будний день и сделать его выходным, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в ближайшее время он подпишет распоряжение, наделяющее Центризбирком (ЦИК) полномочиями организовать и провести всенародное голосование. Он также призвал правительство не делать день голосования выходным за счет «каких-нибудь праздников – первомайских или новогодних».
Путин также отметил, что все предложения по поправкам в Основной закон, поступившие в рабочую группу, невозможно включить в Конституцию. Однако попасть «под сукно» они также не должны, добавил он. По его словам, сейчас в рабочую группу поступило уже более 500 предложений. Путин предложил одну группу предложений направить для проработки в Госдуму и Совет Федерации, вторую – в регионы и муниципалитеты, а третью – в правительство.
«Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования»
Ранее проведение голосования по поправкам в Конституцию в будний день поддержала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, сама процедура голосования должна быть максимально прозрачной, обеспечивать тайну голосования и свободу волеизъявления.
Госдума 23 января одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, внесенный Путиным. Анонсируя изменение Основного закона в послании Федеральному собранию, Путин говорил о необходимости провести всеобщее голосование по предложенным поправкам. Законопроект предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок проведения общероссийского голосования будет прописан ко второму чтению, запланированному на февраль.