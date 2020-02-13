Путин поддержал проведение голосования по изменению Конституции в будний день

Путин также отметил, что все предложения по поправкам в Основной закон, поступившие в рабочую группу, невозможно включить в Конституцию. Однако попасть «под сукно» они также не должны, добавил он. По его словам, сейчас в рабочую группу поступило уже более 500 предложений. Путин предложил одну группу предложений направить для проработки в Госдуму и Совет Федерации, вторую – в регионы и муниципалитеты, а третью – в правительство.