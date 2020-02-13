США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA). Документ позволяет США вводить ограничительные меры против компаний, поставляющих в указанные страны товары, которые могут использоваться для разработки оружия. Госдеп запрещает ведомствам вступать с этими компаниями в какие бы то ни было отношения. В случае с тремя российскими компаниями ограничения по INKSNA распространяются в том числе на подразделения и дочерние компании.