США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Государственный департамент США ввел ограничения на взаимодействие с ВПК «НПО Машиностроения», Кумертауским авиационным производственным предприятием и КБП имени Шипунова в Туле, следует из неопубликованного уведомления в федеральном реестре документов США. Российские учреждения, наряду с другими предприятиями из Китая, Ирака и Турции, подозревают в причастности к разработке оружия массового уничтожения.
Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины. Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г.
Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA). Документ позволяет США вводить ограничительные меры против компаний, поставляющих в указанные страны товары, которые могут использоваться для разработки оружия. Госдеп запрещает ведомствам вступать с этими компаниями в какие бы то ни было отношения. В случае с тремя российскими компаниями ограничения по INKSNA распространяются в том числе на подразделения и дочерние компании.