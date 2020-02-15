Мэрия Москвы согласовала марш памяти Бориса Немцова
Мэрия Москвы согласовала проведение марша памяти политика Бориса Немцова 29 февраля, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на члена оргкомитета, главу Красносельского округа Илью Яшина. По его словам, о согласовании представитель мэрии сообщил по телефону, официальный документ оппозиция пока не получила.
Заявку на проведение марша подавал оргкомитет объединенной демократической оппозиции, в который входят правозащитники, сторонники Алексея Навального, члены «Яблока» и др. Заявленный маршрут — от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое число участников — до 30 000 человек.
Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам. Организатор и заказчик убийства не установлены.