Мэрия Москвы согласовала марш памяти Бориса Немцова

Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам. Организатор и заказчик убийства не установлены.