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The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии

Ведомости

Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.

По мнению собеседников газеты, агентов в Ирландию могло отправить главное разведывательное управление Генштаба ВС России. Они могли искать слабые места кабелей, чтобы в будущем перехватить информацию или повредить их.

Россия также могла использовать Ирландию как базу для своих разведчиков, считают местные спецслужбы. Британский эксперт по проблемам безопасности в разговоре с Times отметил, что в Ирландии слабо развита контрразведка.

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