The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии
Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
По мнению собеседников газеты, агентов в Ирландию могло отправить главное разведывательное управление Генштаба ВС России. Они могли искать слабые места кабелей, чтобы в будущем перехватить информацию или повредить их.
Россия также могла использовать Ирландию как базу для своих разведчиков, считают местные спецслужбы. Британский эксперт по проблемам безопасности в разговоре с Times отметил, что в Ирландии слабо развита контрразведка.